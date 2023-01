Nella Palermo che oggi è presa dalla cattura dell’ultimo super latitante Matteo Messina Denaro, è anche il momento di rendere omaggio, con un sentito estremo saluto, a un grande uomo qual è stato Fratel Biagio Conte.

Lui che, anziché accumulare ricchezze, ha scelto di spendersi per il prossimo. Su un letto di morte con i suoi sandali ai piedi, il suo saio da missionario laico con il quale ha servito i già deboli, donando la sua vita agli ultimi. Lui che stasera ha lasciato la Missione di Speranza e Carità di Via Decollati verso la Cattedrale, accompagnato da migliaia di persone, palermitani e non. La salma di Fratel Biagio, in un cassa di legno, è stata portata a spalla dagli ospiti della Comunità.

In Cattedrale un momento di veglia e preghiera con in testa l’Arcivescovo Corrado Lorefice. I funerali domattina alle 10,30, sempre in Cattedrale.