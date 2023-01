Barcellona- La mensa scolastica, che sarebbe dovuta partire oggi, è ancora ferma ai box. A metà gennaio, quindi in notevole ritardo comunque, il servizio non è ancora stato avviato. Passa all’attacco il Movimento Città Aperta che bolla i ritardi rispetto all’inizio dell’anno scolastico come “inspiegabili”.

“Una brutta sorpresa per genitori e alunni – scrivono i rappresentanti del Movimento – solo nella mattina di oggi è stato comunicato, all’ingresso dei bambini, che l’inizio della mensa scolastica è stato rinviato a data da destinarsi. Al danno della mancanza del servizio, si aggiunge anche la beffa per chi aveva già comprato i ticket, visto che nessuno dell’Amministrazione ha ritenuto opportuno comunicare gli aggiornamenti sulla data di partenza della mensa scolastica”. Alla luce di queste motivazioni, il Movimento Città Aperta ha chiesto pertanto che l’Amministrazione, “dopo aver porto le necessarie scuse alle famiglie interessate, comunichi ufficialmente la data di inizio del servizio di mensa scolastica”.

