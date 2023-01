Mirto – Anche l’Unione dei Comuni dei Nebrodi, formata dai paesi di Mirto, Longi e Frazzanò, ha ottenuto il finanziamento di 3 progetti, riferiti al Servizio Civile Universale per l’anno 2023.

I 3 progetti saranno “Giovani per il futuro“, a fianco dei bambini per un’educazione accessibile dentro e fuori la Scuola, “Obiettivo Rischio Zero“, tra natura e cultura (tuteliamole per valorizzarle) e “La storia di tutti, i tesori di ciascuno“, tra ambiente, arte e cultura per un futuro possibile.

Il progetto “Giovani per il futuro” avrà come area di intervento l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica e ambientale del turismo sostenibile, sociale e dello sport, avrà una durata di 12 mesi e coinvolgerà 4 giovani di Mirto, 4 di Longi e 4 di Frazzanò (il progetto verrà attuato anche nei Comuni di Galati Mamertino e di Capri Leone, con 12 posti disponibili nei 2 paesi). Gli obiettivi specifici di questo progetto saranno: favorire il potenziamento e lo sviluppo delle abilità personali dei minori, ridurre al minimo le loro difficoltà di apprendimento e le difficoltà emozionali/relazionali, lavorare a stretto contatto con le scuole dell’obbligo frequentate dai minori coinvolti, sostenere ed incrementare il benessere del minore e del suo nucleo familiare, favorire momenti di aggregazione per aumentare le relazioni sociali.

“Obiettivo Rischio Zero” si basa sul settore della Protezione Civile e si propone di potenziare gli strumenti di controllo per intervenire e di diffusione per prevenire, di rafforzare l’azione di monitoraggio, manutenzione e ripristino delle aree verdi a rischio, di rendere maggiormente fruibili le aree verdi del territorio, di promuovere iniziative di diffusione della cultura della salvaguardia e della tutela dell’ambiente. Anche questo progetto impegnerà 4 giovani di Mirto, 4 di Longi e 4 di Frazzanò, mentre i posti disponibili sono 6 nel Comune di Capri Leone e 12 in quello di Galati Mamertino.

Infine il progetto “La storia di tutti, i tesori di ciascuno” si riferisce al patrimonio artistico e culturale e si prefigge come obiettivo quello di sviluppare un maggiore senso di appartenenza al territorio, attraverso lo studio e la conoscenza dei borghi, delle peculiarità artistiche e culturali del luogo, delle tradizioni, al fine di ottimizzare la fruizione dei luoghi, dei beni artistici e culturali, e di ampliare l’offerta culturale. Saranno coinvolti sempre 4 giovani di Mirto, 4 di Longi e 4 di Frazzanò, e questo progetto viene attivato anche nel Comune di Brolo, con 6 posti disponibili.