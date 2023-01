Al momento dell’arresto, questa mattina, Matteo Messina Denaro era ben vestito ed aveva al polso un orologio Richard Mille, del valore di oltre 35.000 euro. È uno dei dettagli emersi nella conferenza stampa tutt’ora in corso alla Caserma “Dalla Chiesa” di Palermo, sede del Comando Regionale dei Carabinieri.

“Abbiamo deciso di concentrarci sui problemi di salute del latitante, così abbiamo capito che tale Andrea Bonafede poteva essere Matteo Messina Denaro”: così il comandante del ROS Pasquale Angelosanto, parlando dell’arresto di Messina Denaro.

Così già dall’alba di stamattina, sapendo della convocazione di Messina Denaro per il tampone pre-ricovero ai fini del day hospital per la chemioterapia, i Carabinieri del GIS e del ROS hanno blindato la clinica “La Maddalena”. Avuta contezza dell’arrivo del latitante in clinica, gli uomini sono entrati in azione, bloccando l’ormai ex super latitante ed il suo accompagnatore in una via adiacente.

Solo un timido tentativo di fuga da parte di Matteo Messina Denaro, il quale, resosi conto che anche la direzione in cui voleva fuggire era presidiata dai militari, non ha opposto alcuna resistenza ed ha immediatamente ammesso la sua vera identità.

Messina Denaro era in possesso di un documento riportante il nome ed il cognome di tale Andrea Bonafede, che sarà oggetto di ulteriori indagini, per stabilire eventuali contraffazioni. Se esiste un vero proprietario del documento, sarà oggetto di accertamenti per stabilire il suo eventuale coinvolgimento riguardo il favoreggiamento della latitanza di Messina Denaro.

”Non ci sono elementi che lascino pensare ad un ruolo di complicità della clinica in cui è stato fermato Matteo Messina Denaro”, ha aggiunto il Comandante Angelosanto, che ha sottolineato come fino a stamattina le forze dell’ordine non avessero idea di come fosse fatto Messina Denaro.

“La mafia non è sconfitta – ha aggiunto il Procuratore Capo di Palermo, Maurizio De Lucia -, sarebbe un errore gravissimo pensarlo. Tanto ancora c’è da fare”.

Matteo Messina Denaro è già in regime di 41 bis, il regime carcerario di isolamento assoluto riservato ai boss mafiosi. In queste ore il suo trasferimento in una casa circondariale italiana, che al momento rimane top secret.