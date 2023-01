Rometta – Rinnovato il direttivo dell’Associazione Pro Loco di Rometta. Negli ultimi anni questa meravigliosa realtà del territorio ha permesso che le bellezze di Rometta venissero ammirate da centinaia di visitatori.

Ad essere confermato alla carica di Presidente Giovanni Arnò “né poteva essere altrimenti dopo l’ottimo lavoro svolto, presidente della Pro loco di Rometta.” ha commentato a caldo il Sindaco di Rometta Nicola Merlino.

Giovanni Arnò ha recentemente pubblicato la prima giuda per conoscere il patrimonio storico-culturale romettese. Si tratta di un opuscolo nel quale si trovano descritti i principali tinerari che servono per visitare Rometta in modo ottimale. In particolare si distinguono 3 percorsi. Dal centro storico e Rapano, per poi passare alle grotte saracene e al Palostrico, nonché alle cascate di Silimò.

Gli altri membri del Direttivo sono Andrea Visalli, che ricopre la carica di Vicepresidente, Salvatore Venuto che è il Tesoriere/Segreterio e poi da Piero Gazzara, Pippo Pinizzotto, Ina Saija e Nunziatina Patti che ricoprono il ruolo di consiglieri.

Anche il Consigliere Piero Gazzara recentemente ha pubblicato un volume utile per Rometta. Si tratta della storia della splendida città, scritta su misura per i ragazzi delle scuole.

Soddisfatto il Primo Cittadino merlino, che non ha fatto mancare gli auguri al Direttivo. “Con augurio da parte dell’Amministrazione comunale, -ha dichiarato- di continuare, con ancora più entusiasmo e passione, lo straordinario lavoro fino ad adesso svolto al servizio della nostra Rometta.”