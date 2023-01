Valle del Mela – Ancora Rifiuti nel Torrente Mela. “Anno nuovo…. scempi vecchi!” dichiara Egidio Maio, Coordinatore di Zero Waste Sicilia Circolo Aimèe Carmoz che ancora una volta ha documentato l’immondizia presente lungo il letto del torrente Mela.

L’ambientalista della Valle del Mela, a seguito della segnalazione di un cittadino, ha effettuato un sopralluogo nel torrente il 14 gennaio 2023.

“Ancora una volta ignoti -ha dichiarato Maio- notte tempo hanno depositato lungo l’arteria fluviale del torrente materiale inquinante, polistirolo, bottiglie di vetro ed altri materiali inquinanti. Siamo nella zona di contrada Femminamorta, lato comune di Merì e zona attraversamento della conduttura del Metanodotto parte bassa del comune di Santa Lucia del Mela. È inconcepibile, provocatorio, offensivo che avvenga ciò.”

Come si evince dalle foto i rifiuti rinvenuti sono davvero di ogni tipo. Vecchi pneumatici, seggiolini e utensili per neonato, persino la carcassa di quello che sembra essere un vecchio freezer.

“Ci appelliamo, ancora una volta, -continua Egidio Maio- agli Organi competenti di controllo, ai sindaci per il territorio di loro competenza, alle forze dell’ordine per attivare tutti i controlli e individuare i responsabili di questi atti indecorosi. Facciamo appello anche a tutti i cittadini per collaborare e unirsi alla nostra attività per la salvaguardia dell’ambiente.”