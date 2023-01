E’ un giorno speciale a Palermo. Intorno al Palazzo di Giustizia si respira un’aria diversa, nuova. Un’aria che profuma dell’impegno degli uomini e delle donne che si sono spesi per scrivere la parola fine alla lunghissima latitanza del boss Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino. E forse è vero che questo è il giorno in cui possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere.

E’ blindata l’area circostante il Palazzo di Giustizia per l’arrivo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con Polizia e Carabinieri a presidiare i varchi di accesso. “Questo è un giorno di festa per le persone perbene, per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata, perché il sacrificio di tanti eroi non è vano: qualcuno ha raccolto quel testimone e quella guerra è stata portata avanti. Mi piace immaginare che questo possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro di questi uomini e di queste donne. Questa è la proposta che farò”.

“Possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere – afferma raggiante la Presidente del Consiglio dei Ministri – Non abbiamo vinto la guerra, non abbiamo sconfitto la mafia, ma questa battaglia era fondamentale. È un giorno di festa per me che ho cominciato l’avventura che mi porta alla presidenza del Consiglio dei ministri dalle macerie di via d’Amelio”.

Prima di arrivare al Palazzo di Giustizia di Palermo, Giorgia Meloni ha reso omaggio alla stele che ricorda la Strage di Capaci lungo la Palermo-Trapani. Lì dove persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. FOTO: Corriere.it