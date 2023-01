Sicilia – Dopo l’arresto del boss della mafia Matteo Messina Denaro, l’ANCI Sicilia esprime la sua soddisfazione per l’operazione compiuta dai Carabinieri e parla di una grande vittoria per la società civile e per tutti i siciliani.

L’ANCI Sicilia mostra apprezzamento per il lavoro della magistratura, di tutte le Forze dell’ordine e dei Carabinieri del Ros che, stamattina, hanno arrestato a Palermo il boss mafioso Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza.

“Matteo Messina Denaro, dopo la stagione dei corleonesi, aveva condotto Cosa Nostra a continuare nel tentativo di controllo criminale del territorio, – dichiara il Presidente di ANCI Sicilia Leoluca Orlando – in maniera meno eclatante e pertanto più difficile da individuare e contrastare -. Si tratta certamente del coronamento di anni di lavoro e di sacrifici, svolti con abnegazione, dalle Forze dell’ordine e rappresenta tutto ciò una grande vittoria per la società civile e per tutti i siciliani“.

“La nostra terra da oggi è più libera – aggiunge Orlando insieme al Segretario generale di ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano – e può continuare con più serenità il proprio percorso di sviluppo e di riscatto, da troppo anni vittima del giogo mafioso”.

“In questo momento – conclude il Presidente Orlando – il nostro pensiero di vicinanza e di solidarietà va alle tante vittime della terribile strage mafiosa, che ha colpito la Sicilia in tanti decenni”.