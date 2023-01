Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul Lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlano, all’incrocio con la Via Umberto.

L’impatto è stato violento tra due autovetture. Sembra che non ci siano comunque feriti gravi.

Una station wagon stava percorrendo il lungomare in direzione Messina quando una utilitaria era pronta per immettersi sulla litoranea dalla Via Umberto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma dopo gli accertamenti non è stato necessario il trasferimento in ospedale dei coinvolti nell’impatto.

Gli agenti della Polizia Municipale Intervenuti sul posto con gli Ispettori Fiorello e Leonino e l’Agente Orifici si sono occupati dei rilievi del caso e della regolamentazione del traffico veicolare.

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale sul lungomare caratterizzato dalla scarsa visibilità di chi si immette sulla litoranea. Spesso auto parcheggiate in prossimità degli incroci non consentono una visuale perfetta e sono causa di impatti come quello verificatosi questa mattina.