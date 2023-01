Sicilia – Arrivano le prime reazioni alla notizia dell’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Da Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani parla di un grande giorno per la Sicilia e per l’Italia intera.

«E’ un colpo durissimo inflitto alla mafia. Tutti devono sapere che, in questa Terra, non ci possono essere spazi né di illegalità né d’impunità». Il Governatore ha quindi espresso le sue congratulazioni alle Forze dell’Ordine e alla magistratura palermitana: «Esprimo a nome mio e della giunta un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura. È la conferma che lo Stato c’è e che, prima o poi, tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare, da domani sarà opportuna una riflessione per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi più pericolosi sia rimasto in circolazione per più di trent’anni».

Il Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto ed ex Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci ha invece rilasciato la seguente dichiarazione: «Un grande risultato una grande vittoria dello Stato complimenti ai Carabinieri del ROS e al suo Comandante Generale Pasquale Angelosanto, Complimenti al Procuratore De Lucia e a tutta la Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, oggi il sole splende più forte e più caldo. Evviva…. “.