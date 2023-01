Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico ed istituzionale alla notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro.

La premier Giorgia Meloni, in viaggio per Palermo per incontrare i vertici dell’arma dei Carabinieri ha scritto: “Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”. All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa. Il governo – prosegue il presidente Meloni – assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo – la difesa del carcere ostativo – ha riguardato proprio questa materia”.