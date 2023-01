Palermo – L’ultima “Primula rossa” tra i boss di primo piano ha visto porre fine alla sua latitanza in un giorno di metà gennaio, esattamente come accadde per Totò Riina. Trent’anni e un giorno dopo l’arresto del boss dei corleonesi, i Carabinieri del Ros assicurano alla giustizia anche Matteo Messina Denaro, 60 anni, trenta trascorsi da latitante.

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. L’arresto è avvenuto nella clinica privata “Maddalena” di Palermo. Il boss si trovava nella struttura per accertamenti di natura oncologica. Si faceva chiamare Andrea Bonafede.

La notizia è roboante. Il lancio dell’ANSA apre uno squarcio importante e fa da starter a edizioni straordinarie di telegiornali. Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Solo questo, nessun altro dettaglio. Poi trapelano le prime informazioni. Il boss non ha opposto resistenza all’arresto. Alle 9,35, è stato caricato su un furgone nero dai Militari e scortato da diverse gazzelle dei Carabinieri, portato via tra gli applausi dei palermitani. Qualcuno, commosso, stringe persino la mano ai Carabinieri della Catturandi. E’ stato già condotto in località segreta.

CHI E’ MATTEO MESSINA DENARO

Figlio di Ciccio, vecchio capomafia di Castelvetrano e storico alleato dei cortonesi, Matteo Messina Denaro era latitante dall’estate del 1993. La storia racconta che annunciò la sua vita da “Primula rossa” alla fidanzata dell’epoca, Angela, “con il cuore a pezzi”. La missiva fu scritta nell’estate del 1993, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze. Le scrisse: “Sentirai parlare di me, mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità“.

Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia; per le stragi del ’92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino e per gli attentati del ’93 a Milano, Firenze e Roma.

Oggi finisce la sua latitanza decennale, durata tre decenni. Più di Riina, latitante per 23 anni e sulle orme di Bernardo Provenzano, sfuggito alla cattura per 38 anni.