Nel campionato di Promozione, Girone C, prosegue la corsa in testa alla classifica della Messana 19666. I messinesi hanno travolto con un perentorio 3-0 il Catania San Pio X, scavalcando l’Aci Sant’Antonio che ha osservato il turno di riposo e che segue a ruota, a quota 29 punti.

E 29 sono anche i punti del Belpasso che aggancia il secondo posto dopo avere battuto per 2-0 l’RSC Riposto. Per quanto riguarda le messinesi, Atletico Messina e Sant’Alessio concludono il loro scontro salvezza con uno 0-0 che non serve a nessuno, rimanendo rispettivamente terz’ultima e quartultima.

Sorride alla Pro Mende Calcio il derby contro il Valle del Mela disputato al “Gaetano Scirea”. La formazione luciese si impone per 3-1.

Sconfitta amara per la Nuova Azzurra Fenice. I barcellonesi rimangono penultimi, a quota 11 punti, dopo essere caduti in casa del Valdinisi Calcio. Fanalino di coda è invece il Gescal, con soli quattro punticini all’attivo, sconfitto nell’ultimo turno dal Città di Calatabiano per 3-2. FOTO: Facebook USD Messana 1966