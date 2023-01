Barcellona – L’acqua proveniente dal Pozzo di Sant’Andrea, che serve l’intera zona, non è potabile. Lo ha sancito l’ordinanza numero 4 emessa dal Sindaco Pinuccio Calabrò en trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Igiene Pubblica dell’Asp, al Servizio Idrico Integrato e all’Ufficio Laboratorio.

Il documento riguarda in particolare le zone di Acquacalda, Sant’Andrea, Zona Industriale, Viale Bartolella, Stretto I e II Bartolella, Via La Pira, Via San Teodoro, Via Perugia. I residenti di queste aree potranno utilizzare l’acqua a soli fini igienici, con raccomandazione di preventiva bollitura, e conseguente divieto per scopi potabili.

Il Servizio Idrico Integrato dovrà mantenere l’immissione nella rete cittadina di distribuzione delle acque emunte dal “Nuovo pozzo S. Andrea” esclusivamente per fini igienici con conseguente divieto di uso potabile.