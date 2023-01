Sicilia – In attesa dell’irruzione di aria fredda che porterà un calo di temperature deciso proprio nel corso di questa settimana, il cielo si manterrà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge in assorbimento alla sera sul litorale tirrenico così come nelle aree interne. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio sulla zona ionica.

Temperature stazionarie, tendenti a un lieve calo. Venti moderati da sud. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a molto mosso così come lo Ionio.