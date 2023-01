Messina – Non vinceva fuori casa dal 27 febbraio dello scorso anno il Messina che oggi ha sfatato il tabù, andando a calare il tris in casa della Viterbese.

I nuovi acquisti hanno consentito ai biancoscudati di attuare la cosiddetta attesa sterzata che consente di incassare tre punti che sono oro colato, dal momento che valgono il sorpasso sulla Fidelis Andria e l’aggancio proprio alla Viterbese.

Dopo una serie di tentativi da una parte e dall’altra, la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. La ripresa porta in dote al Messina la rete del vantaggio. Riggio commette un errore, ne approfitta Catania che scappa e firma lo 0-1. I peloritani si sbloccano lontano da casa dopo quattro lunghi mesi. Non si fa attendere il raddoppio e lo mette a segno Kragl che, da fuori area, stoppa il pallone e lascia partire una botta pazzesca che finisce sotto l’incrocio, lasciando di stucco il portiere di casa.

La Viterbese accorcia le distanze al 37’. Berto commette fallo in area e concede un penalty ai padroni di casa che realizzano con Marotta. I laziali si spingono avanti cercando la rete del pari, ma subiscono la terza marcatura in contropiede: è Marino a realizzare per il Messina con un tiro angolatissimo. Finisce 1-3 e per gli uomini di Raciti è una bella iniezione di fiducia. FOTO: www.acrmessina1900.it