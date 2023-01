Agrigento – Uno studente cinese di 22 anni, iscritto da un anno all’Accademia di Belle Arti di Agrigento, è stato trovato morto con un coltellaccio piantato nel petto.

Il cadavere è stato rinvenuto in una camera di un B&B di salita Iacono, nel centro storico della città. Sono stati i Carabinieri a chiamare i Vigili del Fuoco. A loro, volta, i Militari dell’Arma erano stati allertati da alcuni connazionali dello studente che non riuscivano a rintracciarlo.

Il giovane è stato trovato sul letto, vestito. Un’unica coltellata all’altezza del cuore gli è risultata fatale. Si sta verificando il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Nessuno dei vicini avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Finestre e porto risultano chiuse e non forzate. E gli inquirenti non escludono l’ipotesi suicidio.