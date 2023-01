Arriva “a fil di sirena” la vittoria del Città di Sant’Agata che, nella 19^ giornata di serie D, piazza un pesantissimo colpo esterno espugnando per 1 a 0 il campo del Real Aversa.

Match difficile che la squadra biancoazzurra ha saputo interpretare al meglio, nonostante diverse assenze soprattutto nel reparto offensivo, centrando così il pronto riscatto dopo il ko di sette giorni fa in casa contro la Sancataldese.

La cronaca dell’incontro ha fatto registrare nel primo tempo un paio di occasioni, con il Città di Sant’Agata vicina al vantaggio con Calafiore che ha colpito il palo, e gli ospiti pericolosi invece con Strianese su cui è stato provvidenziale l’intervento del portiere Curtosi.

Nella ripresa gara bloccata, ancor di più dopo l’inferiorità numerica dei padroni di casa per l’espulsione di Bonfini. Al 89’ però ecco il gol da tre punti siglato dal difensore Napoli, abile sugli sviluppi di un corner a fiondarsi su una palla vagante, dopo la respinta del portiere campano su Calafiore, ed a mettere in rete.

Per il Città di Sant’Agata si tratta della decima vittoria stagionale, la terza fuori casa, con 32 punti in classifica ed il quarto posto in coabitazione col Licata. Domenica prossima match casalingo contro il Santa Maria Cilento.