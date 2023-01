San Fratello – Giornata in chiaroscuro per le messinesi nella quindicesima giornata del Campionato di Promozione Girone B, con le vittorie di San Fratello e Santangiolese e le sconfitte di Città di Mistretta e Gioiosa.

Il San Fratello (nella foto) lascia l’ultima posizione in classifica, grazie al netto successo interno 3-0 contro il Città di Casteldaccia, grazie alle reti di Marcos Vergara, Delfio Calabrese e Basiru Jadama; invece la Santangiolese raggiunge il quarto posto con 21 punti, dopo la vittoria esterna 2-1 contro il Pro Falcone con i gol di Nibali e Tuccio.

Il Città di Mistretta scende all’ultimo posto con 11 punti, per via della sconfitta in trasferta 3-1 contro l’Aspra; inutile per gli ospiti la rete di Butera, che viene resa vana dai gol di Palazzo, D’Agostino e D’Angelo. Il Gioiosa ha perso contro la prima della classe Geraci per 4-1, a causa della tripletta di Marrone e della rete di Galletto; la capolista si trova nettamente in testa alla classifica con 37 punti, con 9 lunghezze di vantaggio su Supergiovane Castelbuono e Aspra.