San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Vivi Don Bosco, nella quindicesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia coglie un punto importante, grazie alla rete di Danilo Fazio, e si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 16 punti; la Vivi Don Bosco, invece, rimane in ultima posizione con 8 punti.

In vetta al torneo si trovano Real Rocchenere e Nuova Peloro con 36 punti; il Real Rocchenere ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Rometta Marea, con le reti di Aloisi e Previti, mentre la Nuova Peloro ha superato in trasferta 2-1 il Città di Pettineo (che affronterà nel prossimo turno la Fitalese) con i gol di Milici e Rizzo. Da segnalare poi la vittoria del Terme Vigliatore 3-1 contro il Don Peppino Cutropia, per via delle reti di Francesco Torre, Antonio Torre e Costa, e la sconfitta casalinga 3-0 dell’Alcara contro la Juvenilia.