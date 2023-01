Barcellona – Disagi nella raccolta dei rifiuti anche a Barcellona Pozzo di Gotto. Nei giorni scorsi, anche il sindaco Pinuccio Calabrò si è unito al coro di protesta dei sindaci del comprensorio per le difficoltà legate all’arrivo dei mezzi alla discarica di Trapani che vengono respinti per rifiuti di altro genere presenti nell’indifferenziato.

E’ anche vero che, in taluni casi, la cittadinanza non differenzia benissimo. A fare chiarezza, scusandosi con la popolazione per la presenza di rifiuti in strada e la difficoltà degli utenti a trovare isole ecologiche mobili sul territorio, è l’Assessore all’Ambiente, Paolo Pino.

“Ci scusiamo con la popolazione – scrive – per i disagi arrecati per la raccolta dei rifiuti, ma desideravo ulteriormente comunicare che le isole ecologiche mobili non sono state ancora tolte (ciò avverrà solo con il passaggio porta a porta su tutto il territorio e previa comunicazione e informazione ai cittadini sulle modalità e sul calendario dei conferimenti). Non sono state posizionate nei giorni scorsi perché stracolme di spazzatura indifferenziata così come sono stracolmi di indifferenziata più autoarticolati della Dusty”.

“Ciò è causato dalla discarica di Trapani – prosegue – che, da una settimana, respinge i mezzi di circa 30 comuni della nostra provincia. E’ chiaro che a risentirne maggiormente sono comuni come Barcellona Pozzo di Gotto che, producendo circa 180 tonnellate di indifferenziata alla settimana, si trova oltre 4/5 autoarticolati colmi di spazzatura indifferenziata (aggiungerei malamente indifferenziata)”.

Il rappresentante della Giunta Municipale chiarisce inoltre che “Sono state inviate alla Regione richieste/diffide per autorizzare i comuni a conferire presso la discarica di Catania”. Quindi un invito alla cittadinanza: “Si invitano i cittadini che hanno il servizio con le isole a conferire le frazioni differenziabili presso il CCR, mentre l’umido in zone servite dal porta a porta. La minima parte della frazione indifferenziata (quasi nulla se correttamente fatta la differenziata) sarà ritirata verosimilmente nella giornata di mercoledì.

Grazie per la fattiva collaborazione nell’interesse del territorio in cui viviamo”.