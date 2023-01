Tre squilli di tromba della Nuova Igea Virtus, cui il Taormina risponde subito presente con una cinquina rifilata al malcapitato RoccAcquedolcese.

I barcellonesi hanno superato per 3-1 il Palazzolo al D’Alcontres – Barone. Vantaggio al 16’ con Biondo, raddoppio appena sei minuti dopo con Medina. Nella ripresa, Isgrò firma il tris al 70’. Per il Palazzolo accorcia le distanze Sakho al minuto 75.

Il Taormina, come detto, archivia la pratica RoccAcquedolcese con una bella cinquina. Apre le marcature Giorgetti dopo appena quattro minuti. Il raddoppio è di Famà al minuto 17. Tris al 31’ con Le Mura e, cinque minuti più tardi, ancora Giorgetti firma la quaterna. Nella ripresa le reti rimangono inviolate fino al 94’, quando Giorgetti realizza la sua tripletta personale e fissa il punteggio sul 5-0 finale.

Bene la Nebros che batte il Santa Croce per 1-0 grazie a una rete di Camara a un quarto d’ora dal Termine, mentre cede il Milazzo in casa del Mazzarrone. Finisce 2-0 in virtù delle reti di Campanella al 39’ e Tomasello al 66’. Infine, 0-0 per la Jonica ad Acicatena.

Gli altri risultati: Virtus Ispica-Leonzio 0-4, Comiso-Siracusa 0-3, Real Siracusa-Modica 1-1