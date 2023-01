Please enable JavaScript play-sharp-fill

Galati Mamertino – Il Città di Galati subisce la seconda sconfitta consecutiva e viene superato di nuovo nel finale, perdendo in casa 2-1 contro la Nuova Rinascita Patti nell’incontro di cartello della quindicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese, avanti 1-0 fino all’82’, perde il match al 91′ per la rete di Siragusano; dunque nuovamente minuti finali fatali per il Città di Galati, che aveva già incassato una rimonta Domenica scorsa contro l’Aquila Bafia. Con questa sconfitta la compagine di mister Calogero Vicario scende al quarto posto in classifica, venendo superata sia dal Patti che dallo Stefano Catania, vittorioso 1-0 contro la Sfarandina (la capolista Aquila Bafia invece è stata sconfitta 1-0 a Lipari).

Inizia in avanti la Nuova Rinascita Patti e al 6′ doppia occasione sprecata dagli ospiti; prima il portiere locale De Francesco respinge su Accetta, poi il capitano Truglio salva sulla linea su Olivo. All’8′ Adamo colpisce l’incrocio dei pali dal limite dell’area. Al 33′ il Città di Galati deve fare a meno per infortunio di Daniele Ravì Pinto, che viene sostituito da Venuto. Al 37′ doppio super intervento di De Francesco, che si supera prima su Accetta e dopo su Olivo. Ancora De Francesco compie un’altra parata prodigiosa al 38′, quando riesce a deviare in corner una girata ravvicinata di Olivo. La prima azione pericolosa del Città di Galati arriva al 40′ con Francesco Parafioriti, che calcia però oltre la traversa. Lo stesso Parafioriti al 45′ sigla il vantaggio con una punizione dal limite che, deviata dalla barriera avversaria, diventa imparabile per il portiere ospite Giuttari.

Nella ripresa il Città di Galati è meglio disposto in campo e prova a chiudere l’incontro. Al 62′ Basilio Campisi ci prova dai 20 metri, ma la sua conclusione finisce sul fondo. Al 65′ Enrico Parafioriti si libera al limite dell’area, ma poi calcia a lato. Al 69′ il Città di Galati rimane in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Antonino Frisenda. La squadra galatese prova a mantenere il vantaggio anche in inferiorità numerica, ma la Nuova Rinascita Patti pareggia all’82’ con Triscari che insacca, dopo una punizione dalla trequarti. Il sorpasso arriva al 91′ con Siragusano, che segna il definitivo 1-2 con un tiro che si infila all’angolino alla sinistra di De Francesco.