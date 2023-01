Santa Teresa di Riva – Un messinese di 29 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale verificatosi nella frazione Santa Margherita di Santa Teresa di Riva.

Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500 sul lungomare, probabilmente per fare rientro a casa. L’utilitaria si è schiantata contro il cancello posto alla fine della litoranea e che impedisce l’accesso al torrente Savoca. Non riuscendo a chiedere soccorso, il 29enne è rimasto per qualche ora sulla sua auto.

La zona, specialmente la notte, non è molto trafficata. L’allarme è stato lanciato quindi poco prima delle sette da alcuni operatori ecologici. E’ quindi giunta un’ambulanza del 118. Il 29enne si trova attualmente ricoverato al Policlinico Universitario di Messina per le fratture e i traumi riportati.