Dietro il successo di “The White Lotus”, la serie tv americana premiata con due Golden Globes c’è anche la Sicilia.

La seconda serie è stata girata a Taormina, ma anche sul Lungomare di Giardini Naxos e in altri territori siciliani come Cefalù, Noto, Fiumefreddo di Sicilia e Palermo. Cuore delle riprese a Taormina, ‘Hotel San Domenico.

Secondo Hopper, una nota app di viaggi, dopo la messa in onda di “The White Lotus” le ricerche di di hotel e strutture ricettive nella Perla dello Ionio sono aumentate addirittura del 50%. E questa corrispondenza di amorosi sensi è stata riportata anche dai maggiori quotidiani americani, tra cui il New York Times. Un ulteriore motivo per sentirsi orgogliosi, mentre il mondo rende omaggio a questa meravigliosa porzione di territorio siciliano.