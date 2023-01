Palermo – Trent’anni. Tanti ne sono passati da quando fu arrestato Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993 dopo 24 anni di latitanza.

Fu la prima controffensiva dello Stato dopo le stragi del 1992 che costarono la vita ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a Francesca Morvillo e ai rispettivi agenti della scorta.

L’auto di Riina fu intercettata dai Carabinieri, guidati dal Capitano Ultimo, all’uscita del residence in cui il boss viveva con la famiglia. C’era, con i Militari, Baldassarre Di Maggio che riconobbe Salvatore Biondino e lo stesso Totò Riina a bordo di una Citroen ZX.

LA CATTURA

“Riina, lei è catturato per mano dei Carabinieri”. Il capitano Ultimo si rivolse così al capo mafia dopo avere aperto la portiera lato passeggero dell’auto, intercettata alle 8,30 sulla rotonda di Via Leonardo da Vinci. Salvatore Riina è rimasto in carcere fino alla sua morte, il 17 novembre 2017.