Incidente mortale nella notte in provincia di Messina. La vittima è un ragazzo di 23 anni, Vincenzo Parlavecchio, di Graniti.

Lo scontro fatale è avvenuto sulla strada provinciale 185 intorno all’una. I due ragazzi avevano trascorso la serata in un locale di Francavilla di Sicilia. Per cause in corso di accertamento la Fiat Panda su cui viaggiava il giovane è finita fuori strada e si è ribaltata nei pressi di contrada Aranciara a Motta Camastra. Con la vittima viaggiava un amico coetaneo, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Ai soccorritori del 118 arrivati sul posto non è rimasto altro da fare che constatare la morte del giovane. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Taormina. FOTO: ARCHIVIO