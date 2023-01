Brolo – La nuova agenda 2023 della JSL Women è subito ricca di impegni. La squadra di Eccellenza ha affrontato nella trasferta di Coppa Italia l’Alpha Sport San Gregorio.

Partita durata soltanto 20’, poiché la compagine etnea ha lasciato anzitempo il terreno, costringendo, così, l’arbitro a fischiare tre volte sul punteggio di 5-0 per le neroverdi, andate a segno con Brunilde Anastasi, Tania Calaiò, entrambi autrici di doppiette, ed Emilia Alibrio.

Impegno di prestigio per la formazione Under 17, che ha avuto l’onore di ospitare, al Comunale di Brolo, la blasonata Reggina. La sfida è stata appassionante e ricca di emozioni, come conferma il risultato di 6-4 a favore delle calabresi. Per le padrone di casa reti di: Arianna Colandrea, Jacqueline Bilardi, Denise Merlino più un autogol.

“Abbiamo affrontato un avversario di caratura superiore rispetto alla nostra realtà – ha dichiarato il mister Marco Palmeri -, che difende i colori di un club professionistico. La Reggina ha naturalmente un organico migliore qualitativamente e come numeri, ma dal primo momento le nostre ragazze sono state fantastiche per come hanno conquistato la territorialità ed esercitato un costante pressing. È stato commesso qualche errore dietro, probabilmente non pensavamo di dovere stare attenti alle loro ripartenze. L’aspetto positivo è proprio che abbiamo tenuto il gioco, pagando la bravura delle amaranto nei contropiedi”.

In calendario, infine, oggi il match JSL Women-Catanzaro con inizio alle ore 14.30.