Ucria – Un gesto di attenzione verso le donne in dolce attesa: anche Ucria avrà finalmente gli stalli rosa. Dopo la richiesta, formalizzata lo scorso mese di settembre, è arrivato esito positivo per la realizzazione di 2 stalli.

“Il nostro Comune – spiega il sindaco Enzo Crisà – rientrava nella fascia demografica fino a 5.000 abitanti, per un numero massimo di 2 stalli. Questi parcheggi, destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, agevoleranno i cittadini in determinate zone del paese dove trovare parcheggio non è sempre facile e immediato”.

“Un piccolo ma doveroso gesto di attenzione per le donne e per i bambini – prosegue il primo cittadino – che siamo contenti di essere riusciti a portare a termine. Sin dal nostro insediamento abbiamo posto grande attenzione verso le politiche sociali, e questo è un altro piccolo ma significativo passo. Le donne e i bambini, d’altra parte, costituiscono la base di ogni comunità”. Il finanziamento è relativo all’Articolo 1, Comma 819 della Legge 30/12/2020 N. 178 e s.m.i. e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Disabilità del 7 aprile 2022.