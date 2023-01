La nave sarebbe dovuta salpare dal porto di Palermo alle 22, destinazione Napoli. All’improvviso le fiamme nella stiva, proprio poco prima che venissero mollati gli ormeggi. Per cause da accertare, a prendere fuoco sarebbe stato un autorimorchiatore che si trovava nel garage.

Paura tra i passeggeri della nave GNV. A bordo ce n’erano 184 più una ottantina di componenti dell’equipaggio. Hanno riferito di avere sentito come uno scoppio, poi il fumo nero. Per fortuna, nessun ferito grave e solo qualcuno rimasto intossicato. Sul posto numerosi mezzi di soccorso, l’arrivo dei Vigili del Fuoco con ben otto squadre, mentre la nube di fumo invadeva anche la banchina. Pare che qualche altro mezzo sia rimasto danneggiato. E poi Capitaneria di Porto, Polizia, Finanza. Portitalia e Operazione e servizi portuali di Palermo hanno messo a disposizione le proprie maestranze e le squadre per dare supporto alle autorità e alla Gnv.

Sul posto si è portato anche il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all’interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute. Ringrazio i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, la Polizia di frontiera e il personale dell’Autorità portuale per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo”.