San Pier Niceto – Una emozione molto forte accompagnata da uno scroscio di applausi che facevano da sottofondo musicale alla gioia. Domenico Centamore è ufficialmente cittadino onorario di San Pier Niceto (qui l’articolo con l’intervista che ci ha rilasciato). Una cerimonia molto sentita quella di ieri pomeriggio. L’Aula Consiliare del Comune di San Pier Niceto era gremita.

Ad accogliere l’attore Centamore il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi che, insieme all’Assessore Giuseppe Ruggeri, al Vicesindaco Pietro Insana, agli Assessori Mariagiovanna Cattafi e Giuseppe Totaro, al Presidente del Consiglio Domenico Formica ed a tutti i Consiglieri di maggioranza e opposizione, hanno fortemente voluto il conferimento di questa cittadinanza. Il Civico Consesso con entusiasmo ha accolto questa iniziativa, che non può che dare lustro al paese di San Pier Niceto. Lo stesso Domenico Centamore era visibilmente emozionato per quanto accaduto.

“Ho conosciuto Domenico qualche anno fa, in occasione di un evento sanpietrese a cui lui ha partecipato.” ha raccontato il Sindaco, che ha sottolineato come ha notato “lo straordinario senso di appartenenza a San Pier Niceto. Quanto amore quando ha parlato dei suoi genitori, del padre camionista, delle case popolari di Serro, dove lui abitava. Questo ha suscitato in me una profonda emozione perché sentire una persona che è stata tanti anni lontana da San Pier Niceto per motivi personali, ma che conserva questo attaccamento al paese e che non perde l’occasione per venire a visitare la sua San Pier Niceto, è davvero bello“.

Il Sindaco Nastasi ha poi sottolineato di quanto sia onorato che una persona come Domenico centamore, che nonostante molteplici impegni trova sempre il tempo di raggiungere San Pier Niceto, oggi sia cittadino onorario. “Ritengo che il Comune, interpretando il sentimento di tutti i sanpietresi, del Presidente del Consiglio, di tutti gli Assessori e i Consiglieri, ha voluto, concedetemi la parola, rendere giustizia a questo senso di appartenenza che Domenico Centamore aveva già, a prescindere dalla cittadinanza onoraria, perché lui è a tutti gli effetti sanpietrese.”

L’emozione negli occhi di Domenico Centamore era visibile. Ha raccontato di quando ha appreso che sarebbe diventato cittadino onorario, di quando l’ha comunicato alla sua famiglia. “Quella sera è nata una sorta di storia parlando di San Pier Niceto, un cuntu mi piace dire. Un cuntu che parte dal 1969, quando i miei genitori si trasferirono a San Pier Marina. Qui inizia un periodo che è stato tra i più felici della nostra vita. Ci trasferimmo al Serro, ma frequentavamo sempre San Pier Niceto per la scuola. La nostra mamma riuscì persino a organizzare una commedia nella sala Terrizzi.” Sono tantissimi i ricordi che legano Domenico alla sua San Pier Niceto. “La mia famiglia si è sempre sentita sanpietrese, perché anche se vai via da un paese, se provi un autentico affetto per le persone e per quella comunità, avrai diritto di farne parte.”

La consegna della targa ha suggellato questo momento così intenso.

Durante il Consiglio Comunale è intervenuto anche l’Assessore Giuseppe Ruggeri, promotore del conferimento della cittadinanza. “È per me una gioia, -ha dichiarato l’Assessore Ruggeri- un’emozione aver proposto la cittadinanza onoraria per l’attore, l’artista Domenico Centamore. La sua arte, l’immagine di se come personaggio pubblico, ed il legame che non ha mai interrotto con il nostro paese sono tutti elementi che rendono Domenico un cittadino di San Pier Niceto che esporta in maniera positiva l’immagine del nostro paese a livello nazionale ed oltre. La sua emozione nel riceverla –ha concluso– la dice lunga sul suo legame che ha nel nostro territorio e come tante altre eccellenze sanpietresi ne sono certo saprà essere un degno ambasciatore di San Pier Niceto nel mondo.”