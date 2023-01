Barcellona – Si è spento stamattina, dopo una breve malattia, l’avvocato Ciano Santanocita. Aveva 82 anni.

Per 45 anni è stato dirigente dell’ufficio NEP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, città dove si è trasferito per lavoro.

Una grave perdita per l’avvocatura, ma anche per il panorama culturale barcellonese. È stato infatti tra i fondatori dell’Università della Terza età, di cui è stato uno dei motori propulsori, ricoprendo attualmente il ruolo di tesoriere e di docente, dopo essere stato inizialmente anche rettore. Proprio qui ha potuto trasmettere il suo grande amore per la musica classica e la lirica.

La notizia della dipartita dell’avvocato Ciano Santanocita si è diffusa rapidamente in città e numerosi sono stati gli attestati di stima e cordoglio, espressi anche a mezzo social. Lo ricorda anche l’Associazione Genius Loci.

L’ultimo saluto alle 10,30 di lunedì 16 gennaio presso la Basilica Minore di San Sebastiano.

Alla famiglia Santanocita il cordoglio della redazione di 98zero.com