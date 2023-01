Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone chiede una speciale collaborazione, per meglio differenziare i rifiuti ed evitare che la discarica non consenta il conferimento, con gravi conseguenze a carico di tutti gli utenti.

Le richieste degli amministratori derivano dal fatto che nelle ultime settimane sono state riscontrate diverse anomalie nel conferimento del rifiuto “secco indifferenziato“, che nel territorio comunale di Capri Leone avviene ogni Sabato.

Dalla discarica è stata inviata una diffida all’azienda titolare del servizio, per l’erroneo conferimento dei rifiuti e dunque l’Amministrazione raccomanda alcune regole da seguire. Innanzitutto bisogna utilizzare un unico sacco di plastica trasparente e non è consentito mettere all’interno del sacco ulteriori sacchetti chiusi. Il rifiuto va conferito davanti il proprio ingresso dell’abitazione e non oltre le ore 05:00 del mattino e la quota di rifiuto indifferenziato, per natura, è sempre residuale rispetto a tutte le altre tipologie di rifiuto.

I rifiuti non riciclabili che possono essere conferiti nell’indifferenziato sono, ad esempio, i seguenti: pannoloni/pannolini, cotton fioc, traverse, tazzine e piatti di ceramica rotti, sacchetti e rifiuti dell’aspirapolvere, cicche di sigarette, capsule del caffè, tubo del dentifricio, spazzolini da denti, terriccio e lettiere degli animali domestici, cd, videocassette, materiale scolastico (penne, matite, gomme, temperini), trucchi/cosmetici, spugne e poco altro. E’ assolutamente vietato conferire nell’indifferenziato altre tipologie di rifiuti come umido/organico, plastica, carta e cartone, vetro e lattine, che vengono raccolti nei giorni prestabiliti in calendario. Ovvero non si possono conferire nell’indifferenziato rifiuti quali tessuti in stoffa, indumenti, stracci, cuscini, tappeti, materiale elettrico, neon usurati, lampadine, scarpe, pile esaurite, giocattoli; tutti questi rifiuti vanno conferiti fisicamente dall’utente all’isola ecologica per la differenziazione (il Comune di Capri Leone è ben oltre la percentuale media di raccolta differenziata).