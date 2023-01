A Perugia brilla la stella di Matteo Brunori e il Palermo acciuffa alla scadere un pareggio prezioso al “Renato Curi”. E’ un rocambolesco 3-3 firmato con una rete straordinaria dall’attaccante rosanero che, raccolto un traversone di valente, batte di controbalzo a incrociare nell’angolino.

L’incontro era iniziato nel peggiore dei modi per i siciliani, sotto di due reti dopo appena sette minuti di gioco, e un Pigliacelli che, con parate spettacolari, aveva evitato ulteriori capitolazioni. Per gli umbri reti di Di Serio e poi il rigore realizzato da Casasola. A fine primo tempo, i padroni di casa contano 11 tiri in porta, il Palermo soltanto uno. Marconi riapre il discorso e accorcia le distanze, Oliveri sembra voler chiudere definitivamente i conti. E’ 3-1.

Nel secondo tempo è un altro Palermo e tutto cambia. Dopo appena tre minuti, Valente rimette in carreggiata i rosanero. E poi la rete di Brunori, la decima personale in campionato, a un minuto dal novantesimo a togliere le castagne dal fuoco. FOTO: Tullio Puglia, Facebook Palermo FC