Era la notte tra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni fa. Il 1968. Prima una scossa, poi una serie. La Valle del Belice, tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, si ritrova in ginocchio, tra le macerie.

Venti paesi coinvolti in una catastrofe che cambiò per sempre la fisionomia e la vita di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Menfi, Santa Ninfae Santa Margherita Belice. Trecento morti, oltre cinquecento i feriti, migliaia di sfollati. Morte, distruzione.

Una tragedia senza tempo e mai dimenticata che oggi è stata ricordata anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Fu una prova durissima. Il Paese intero partecipò con commozione alle sofferenze di quelle comunità. L’Italia avrebbe conosciuto, in pochi anni, altre tragedie innescate dalla natura altamente sismica del nostro territorio, con costi elevatissimi, anzitutto in termini di vite umane. Dopo quei drammatici eventi la Repubblica si è dotata di un’organizzazione per la prevenzione, per il soccorso, per la protezione delle persone, per la ripresa delle attività dopo l’emergenza che oggi è presa a modello”.