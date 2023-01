Mirto – Il Mirto ottiene la terza vittoria consecutiva imponendosi 3-2 in trasferta sul Caronia, nel match valido per la nona e ultima giornata di andata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Al Comunale “Trapesi” di Caronia la formazione mirtese continua dunque la sua striscia positiva e si trova in solitaria al quinto posto in classifica con 13 punti; l’incontro odierno è stato deciso dalle reti di Antonino Sgrò, Walter Accardi e Riccardo Sapone, autore del 3-2 finale e del suo primo gol stagionale.

Parte in avanti il Mirto e al 2′ Sgrò ci prova dal limite dell’area, ma la sfera si perde sul fondo. Al 15′ lo stesso Sgrò porta in vantaggio gli ospiti, ribadendo in rete dopo una respinta del portiere avversario Grillo su una conclusione di Calanna. Al 17′ Fonte pareggia i conti con una girata in area di rigore, deviata dal portiere ospite Presti; nell’occasione il Mirto protesta per un contrasto tra il proprio difensore Frisenda e l’esterno locale Aquila. Il Caronia trova il vantaggio al 22′ con Buonocore, che batte Presti con una conclusione sotto la traversa. Il Mirto riprende ad attaccare e va vicino al pareggio al 24′ con Calanna e al 28′ con una punizione di Cangemi, ma i due calciatori non trovano la via della rete. Al 34′ doppia occasione per il Mirto; prima Grillo respinge una conclusione ravvicinata di Accardi, poi ci prova Di Giandomenico ma spazza la difesa avversaria. Il Mirto pareggia i conti al 37′ con Accardi, che sigla il 2-2 con una gran conclusione all’incrocio dei pali dopo una sponda di Calanna.

In apertura di ripresa il Mirto sfiora il vantaggio con Calanna, il quale al 50′ impegna in corner Grillo. Al 51′ Sapone porta in vantaggio il Mirto, insaccando da centro area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Caronia va vicino alla rete del pareggio al 55′ con Buonocore, che si libera dal limite dell’area e sfiora il palo alla sinistra di Presti. Si aprono tanti spazi per il Mirto in contropiede, con diverse occasioni pericolose. Al 77′ un pallonetto di Calanna si perde sul fondo, mentre all’81’ una conclusione dell’attaccante mirtese va oltre la traversa. All’82’ doppio super intervento di Presti, che salva la propria squadra respingendo due conclusioni ravvicinate di Fonte.