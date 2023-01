Dirigenti, istruttori, gestori di circoli di Tennis e Padel, si sono dati appuntamento, questo week end, a Capo d’Orlando per il corso di aggiornamento della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Una partecipazione massiccia che ha superato le oltre 700 unità che, per tre giorni, hanno soggiornato a Capo d’Orlando per partecipare al corso della FITP.

Ieri, presso il Tartarughino, si è svolto il corso per quanto riguarda la disciplina del Padel, mentre oggi oltre 250 dirigenti si sono riuniti al Pala Fantozzi per l’aggiornamento annuale.

Domani sarà la volta, sempre al Pala Fantozzi che per l’occasione è stato trasformato in campo da Tennis, agli istruttori di questo fantastico sport che negli ultimi anni ha visto l’Italia protagonista a livello internazionale grazie alle affermazioni di Berrettini, Sinner e Musetti.

La scelta di Capo d’Orlando, come sede per i corsi di aggiornamento, si deve all’incessante lavoro svolto dal maestro di Tennis Carmelo Arasi che, con la collaborazione del Comune e dell’Orlandina Basket, è stato anche l’artefice della trasformazione temporanea del Pala Fantozzi in campo da tennis.

Di seguito le interviste al Vice Presidente Nazionale della Federazione Tennis e Padel, Gianni Milan, al Presidente del Comitato Regionale Sicilia della FITP, Giorgio Giordano, ed al Direttore Istituto di Formazione Nazionale della FITP, Michelangelo Dell’Edera.