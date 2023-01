Messina – Fatta la legge, trovato l’inganno. È quanto devono aver pensato e attuato i quattro indagati finiti al centro dell’indagine per le truffe sui green pass falsi.

Una truffa scoperta dalla Guardia di Finanza che ieri ha notificato i provvedimenti cautelari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un medico e tre operatori sanitari. Come scoperto dalle Fiamme Gialle, ottenere un green pass falso in piena pandemia poteva costare dai 10 ai 20 euro. E sarebbero stati almeno 132 i messinesi che avrebbero pagato pur di ottenere il lasciapassare verde senza sottoporsi a regolare tampone. Il sistema scoperto dai finanzieri vedeva la complicità dei quattro soggetti che in alcuni casi non effettuavano nemmeno il tampone, ma si limitavano ad attestarne la negatività inserendo i dati nella piattaforma sanitari Sirges.

Rilasciavano quindi i cosiddetti green pass base anche ad appartenenti a specifiche categorie professionali. La truffa si è concretizzata a partire da febbraio 2021, quando è entrato in vigore il decreto che istituiva l’obbligo vaccinale per gli over 50. I 132 casi accertati sapevano che se si fossero rivolti ai quattro indagati avrebbe ottenuto l’attestazione necessaria a consentirgli di recarsi al lavoro, in alcuni casi senza la necessità nemmeno di simulare l’avvenuto test.