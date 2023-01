Messina – Le attenzioni del suo titolare andavano oltre il consentito. Ecco perché un commercialista di 58 anni, titolare di uno studio professionale in città, comparirà nei prossimi giorni davanti al gup Eugenio Fiorentino per rispondere dei reati di stalking e violenza sessuale ai danni di una dipendente.

Per velocizzare il processo che lo vede imputato ha chiesto e ottenuto tramite il suo avvocato, il legale Nino Cacia, di accedere al giudizio immediato. Si presenterà quindi in aula, davanti ad una delle sezioni penali del tribunale saltando l’udienza preliminare. Al centro del processo le persecuzioni e la violenza subita dalla dipendente, che si è costituita parte civile nel procedimento.

Titolare dell’inchiesta è il sostituto procuratore Alessandro Liprino, che ha accertato una serie di episodi di cui si sarebbe reso protagonista il professionista in un arco di tempo compreso tra l’ottobre del 2020 e il maggio del 2022. Le condotte oggetto di giudizio sono state ricondotte in due capi d’imputazione, per i reati di stalking e violenza sessuale. Secondo quando ricostruito durante le indagini, il commercialista al termine della giornata lavorativa avrebbe “abbracciato con insistenza la dipendente toccandole vita e fianchi”. E ci sarebbero stati anche tentativi di baciare la collega di studio, non andati a buon fine solo perché la donna si è opposta.