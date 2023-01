Rometta – Un primo, piccolo, passo per la questione relativa all’ufficio postale di Rometta. Il Primo Cittadino Nicola Merlino ha annunciato infatti che l’ufficio postale di Rometta, quello nella frazione di San Cono sarà aperto sei giorni su sette alla settimana. Il nuovo orario sarà in vigore a partire dal prossimo 13 febbraio.

Il Sindaco Merlino ha infatti ricevuto una missiva da parte di Giuseppe Lasco, Direttore generale di Poste Italiane. Con la nota Lasco ha comunicato che “a partire dal prossimo mese di Gennaio e progressivamente nel corso del primo trimestre del 2023, Poste Italiane ripristinerà i consueti orari degli uffici postali interessati dagli interventi di riduzione oraria a causa delle difficoltà connesse al periodo pandemico.”

L’ufficio postale fa anche sapere che ha messo in atto tali servizi proprio in virtù “dell’attenzione riservata a tutte le realtà locali” e quindi ha deciso di mettere “in atto ulteriori sforzi per garantire la migliore erogazione dei propri servizi.”

Il Sindaco Nicola Merlino ha appoggiato l’azione dei cittadini che si sono riuniti in un Comitato Spontaneo al fine principale di arrivare un postamat a San Cono. Aveva infatti dichiarato apertamente che sia l’Amministrazione che tutto il Consiglio Comunale sarebbero stati al fianco dei cittadini “in questa sacrosanta e doverosa iniziativa che è stata intrapresa, convinti della legittimità delle richieste avanzate, di cui le Istituzioni tutte non possono non farsene carico.”

Adesso Merlino annuncia questo primo passo e rimarca che andrà avanti in questa battaglia.