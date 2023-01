Posticipata alle 24 di oggi la riapertura della galleria Telegrafo, danneggiata dall’incendio di un camion la vigilia di Natale.

Una scelta, quella di far slittare di sei ore la riapertura del tratto Giostra Rometta (rispetto alle 18 indicato come orario inizialmente ndr) dettata dalla valutazione dei possibili disordini che si potrebbero creare negli utenti autostradali il sabato sera. Per evitare quindi problemi tornerà a regime la circolazione allo scoccare della mezzanotte e dopo 22 giorni chi viaggia verso Palermo non sarà più costretto ad un estenuante tour delle strade collinari o in alternativa delle vie che costeggiano la riviera tirrenica per riprendere l’A20. Sarà invece attivo come sempre in uscita lo svincolo di Villafranca tirrena a partire da martedì.

È necessario ripristinare la segnaletica orizzontale che è stata modificata in entrata per consentire di bypassare i centri tirrenici di Villafranca e Saponara che hanno subito un vertiginoso aumento di traffico veicolare dovuto a quanti si attraversavano per prendere l’autostrada a Rometta. Oggi alle 10 riunione in Prefettura del comitato operativo per la viabilità per mettere a punto gli ultimi dettagli e mettere la parola fine ad un incubo che ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, la fragilità della rete autostradale siciliane.