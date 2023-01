Messina – Lascia l’amaro in bocca la vicenda che vede protagonisti in negativo due dodicenni finiti “sotto processo” per stalking ai danni di una compagna di classe.

Una ragazzina come loro che era però diventata il bersaglio delle continue vessazioni dei due coetanei. La vicenda ha come teatro una scuola della Zona Sud. Una scuola che la 12enne non voleva più frequentare per via degli atti di bullismo di cui era continuamente vittima. Non voleva fare più nulla, solo stare a casa.

Davanti al Tribunale per i minorenni si terrà a fine gennaio davanti al gip Rosa Calabró l’udienza dei due ragazzini che si sarebbero resi responsabili in concorso, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, e successivamente fino al settembre del 2022, del reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis del codice penale. Il processo si concluderà con una sentenza di non luogo a procedere perché i due imputati hanno meno di 14 anni e quindi non sono imputabili per la legge.

Resta l’amaro in bocca per la vicenda che purtroppo non è un caso isolato come tutti noi vorremmo che fosse. E la decisione di portare in aula la triste storia, nonostante il tutto si concluderà in un nulla di fatto è forse un modo per fare emergere episodi di una gravità allarmante.