Un incendio in un appartamento al primo piano di un edificio è costato la vita a un uomo disabile di 58 anni. E’ successo a Terrasini, nel Palermitano.

L’uomo è stato ritrovato carbonizzato nella camera da letto, dove dormiva. In casa con lui c’era un badante che non è riuscito però a salvarlo. L’allarme è stato lanciato ai Vigili del Fuoco intorno alle 2 di notte. Il fuoco ha avvolto in pochi minuti l’intero immobile. Impossibile raggiungere la camera da letto.

Il rogo è stato definitivamente domato soltanto all’alba con la bonifica dell’appartamento. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. FOTO: ARCHIVIO