Dopo l’esecuzione del sequestro della carreggiata di monte del viadotto Furiano sulla A20, si prefigurano tempi lunghissimi per pensare ad un ritorno alla normalità

L’inchiesta giudiziaria attende di fare il proprio corso ed al momento vede iscritti sul registro degli indagati tre dirigenti del Consorzio autostrade siciliane: il direttore generale ingegnere Salvatore Minaldi, il dirigente dell’area tecnica e di esercizio ingegnere Dario Costantino e l’ex responsabile dell’ufficio controllo strutture ingegnere Francesco Castelli. Le ipotesi a loro carico, allo stato attuale, sono di rifiuto d’atti d’ufficio ed omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina viste le inadempienze rilevate dagli inquirenti, col supporto delle proprie perizie tecniche, nonostante ciò che era emerso dall’ispezione del marzo 2021 del Ministero delle Infrastrutture con la relazione dell’ingegnere Placido Migliorino le cui conclusioni coincidono con quelle dalle verifiche del consulente nominato dalla Procura, Franco Bontempi.

Dall’altra parte, quindi, c’è il destino del viadotto Furiano, per cui sono stati giudicati insufficienti i monitoraggi avviati già negli ultimi mesi del 2021 e che avevano portato alla decisione di revocare la chiusura nel maggio 2022. Interdizione ripristinata poi dallo stesso Consorzio lo scorso novembre. Nel frattempo era già stato acquisito un progetto esecutivo per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria della carreggiata di monte del “Furiano”, per cui si attende l’affidamento della verifica del progetto.

Anche per il viadotto “Buzza”, distante dal “Furiano” una manciata di chilometri in direzione Palermo, la cui carreggiata lato mare risulta interdetta dopo il sequestro eseguito nel maggio 2020, da una parte sta scorrendo la fase giudiziaria, con il dibattimento in cui sono figurano sei imputati, mentre dall’altra sono in corso le procedure per giungere agli interventi di manutenzione. Per la messa in sicurezza di entrambe le carreggiate del “Buzza”, risulta affidata la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva ad un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Uno scenario di forte incertezza e disagi dunque per gli utenti costretti nel frattempo a zigzagare tra restringimenti, cambi di carreggiata e doppi sensi, nonostante l’alto costo del pedaggio.