Patti – Il Promontorio di Tindari, caratterizzato da una paesaggistica di alto valore scenico, documenta e illustra al visitatore, sia esperto sia profano, i resti di una splendida architettura greco-romana che, dopo tre secoli di scavi e restauri, preserva ancora “zone da scoprire”.

Da questi studi e dai quesiti ancora aperti nasce l’Atlante dei Geo-Materiali, una raccolta unica nel suo genere e tradotta anche in lingua inglese, di cui si parlerà durante il meeting in programma oggi a Patti, alle ore 18, presso l’ex convento di San Francesco. Un articolato ed esteso itinerario scientifico-culturale, che ha inizio con la visita dei “resti” di una delle ultime e spettacolari Colonie Greco-Romane della Sicilia, che si ergono proprio sul Promontorio di Tindari (inteso come “Monti Nebrodi Nord-Orientali” per darne riferimento più preciso a studiosi e lettori dal mondo).

All’incontro, introdotto dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore e dal vice Procuratore della Repubblica (Patti) Andrea Apollonio che interverrà su “Arte e Territorio”, saranno presenti studiosi e illustri accademici delle Università di Messina e Catania. Prima fra i relatori, la promotrice della collana GeoArt Antonia Messina, alla direzione del Comitato Scientifico e docente ordinario di petrologia e petrografia dell’Università di Messina, nonchè autrice del Volume Primo.

Gli ultimi in ordine di scaletta, invece, saranno Padre Pierangelo Scaravalli, Rettore della Basilica Cattedrale di San Bartolomeo di Patti e il concittadino, in qualità di storico, Nicola Tindaro Calabria: «Si tratta di un’importantissima indagine fatta sulle “pietre” dei luoghi di estremo interesse: Tindari, il Teatro Greco e la Basilica. Contestualmente, sono state indicate le cave di provenienza riuscendo a datarle con maggiore esattezza – spiega Calabria – dandoci ulteriori nuovi elementi. Ma la storia non stata ancora del tutto svelata e l’Università intende approfondire gli studi estendendoli anche ad altri nostri siti, a cominciare dalla Cattedrale».