Sicilia – Mentre appare certo che, nella prossima settimana, ci sarà un’irruzione del freddo su tutta Italia che non risparmierà la Sicilia, la giornata odierna si caratterizzerà per cieli poco nuvolosi con nuvolosità in aumento nelle ore centrali della giornata che non esclude la possibilità di deboli piogge.

In serata, schiarite su tutta l’isola. Le temperature rimangono stazionarie rispetto ai giorni precedenti. I Venti spireranno deboli di Maestrale, in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, saranno fino a mossi sia il Tirreno che lo Ionio.