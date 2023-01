Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica (giudice Dr.ssa Marialuisa Gullino), ha assolto con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” i funzionari dell’A.N.A.S. di Palermo Ingegneri Edoardo Di Gesù e Salvatore Campione, difesi dagli Avvocati Sergio Monaco e Mario Monaco; il Caposquadra Manutenzione A.N.A.S. Vincenzo Artino Innaria, difeso dagli Avvocati Cirino Gallo ed Enrico Giardinieri ed il Capo Cantoniere A.N.A.S. Carmelo Scavina, difeso dagli Avvocati Benedetto Manasseri e Felicia Vieni.

I quattro imputati erano accusati del reato di omicidio colposo perché, in concorso tra loro, ognuno per le rispettive competenze, per colpa generica consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, e per colpa specifica consistita nella presunta violazione della normativa vigente in materia di standard di sicurezza nella predisposizione di protezioni stradali, avrebbero cagionato la morte di un uomo a seguito dell’incidente stradale verificatosi il 26 agosto 2015 lungo la Strada Statale 113 nel territorio del Comune di Caronia, causato dall’impatto dell’autovettura su cui era trasportata la vittima contro un muretto di protezione laterale ad un cunettone di 50 cm, esistente dagli anni 70, data di costruzione della nota arteria.

Nello specifico, ai quattro imputati era stato contestato l’avere colposamente omesso di vigilare e di manutenere il tratto di strada in cui si verificò l’incidente mortale e, in particolare, di non avere dotato tale tratto di strada di idonee barriere di protezione, in concomitanza con il muretto laterale luogo dell’incidente, le quali, se esistenti – secondo la ricostruzione dei periti della Procura – avrebbero potuto impedire l’evento fatale.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, tuttavia, il collegio difensivo degli imputati, i periti di parte e le numerose dichiarazione testimoniali rese, hanno fatto emergere l’assoluta assenza di responsabilità alcuna nei confronti di tutti gli imputati nella causazione del sinistro mortale. Da qui la sentenza di assoluzione con formula piena emessa dal Tribunale di primo Grado.