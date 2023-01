I benzinai congelano lo sciopero del 25 e 26 gennaio prossimi dopo l’incontro tra i sindacati di categoria e il Governo.

Un chiarimento evidentemente apprezzato che, per i gestori dei rifornimenti, sancisce la verità che non sono loro i responsabili dell’aumento dei prezzi, né di eventuali speculazioni di cui si è parlato negli ultimi giorni.

“Per quello che riguarda le organizzazioni dei benzinai, le polemiche finiscono qui”, hanno affermato in una nota congiunta i sindacati Faib, Fegica, Figisc/Anisa dopo l’incontro con l’esecutivo Meloni.

E parlano adesso dell’apertura di “un percorso che può portare a rivalutare anche lo sciopero proclamato per fine mese, al momento congelato seppure con la riserva per una sua sospensione in funzione dell’esame del testo del decreto una volta emanato”.