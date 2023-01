Le mascherine continuano ad essere uno strumento chiave contro il Covid-19. Lo sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo ultimo aggiornamento delle linee guida su mascherine e cure, rinnovando l’invito a non abbassare la guardia.

“Sono consigliate a seguito di una recente esposizione a Covid, quando qualcuno ha o sospetta di avere Covid, se si è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato”. L’Oms continua a raccomandare l’uso delle mascherine “in situazioni specifiche e l’aggiornamento ne raccomanda l’uso indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l’attuale diffusione del Covid a livello globale”.

L’ultima variante si chiama Kraken, come un mostro marino. Il rischio per la popolazione generale, secondo quanto afferma l’Ecdc, è poco. Diventa invece moderno o alto per persone vulnerabili come anziani, non vaccinati, immunocompromessi, a seconda del loro grado di immunità. In poche parole, “Più dosi di vaccino o più contagi superati conferiscono protezione anche contro l’ultima nata fra le varianti di Omicron”.

Secondo Ecdc, l’ultima variante potrebbe diventare dominante in Europa nel giro di uno o due mesi. Al momento l’Europa è ancora priva.