È giunto alla diciottesima edizione il “Premio Toto Longo” organizzato dal Lions Club di Capo d’Orlando con il patrocinio della IV Circoscrizione del Distretto Lions 108 YB.

L’intento, come scrive la Presidente del Lions orlandino Angela Portale, è quello di ricordare la figura dell’avvocato Longo che è stato un amministratore del Comune di Capo d’Orlando, prima come assessore e poi Sindaco.

Ha partecipato attivamente alla vita dell’Associazione Cattolica Parrocchiale rivestendo cariche dirigenziali.

È durata circa 10 anni la sua direzione, dal 1960 al 1970, con la qualifica di Commissario Straordinario per la Diocesi di Patti, al Centro Sportivo Italiano, Ente di propaganda e promozione sportiva dell’Azione Cattolica.

L’Avvocato Longo ha presieduto il Lions Club di Capo d’Orlando nell’anno sociale 1997/98. Delegato della Zona 5 Lions Clubs International – Distretto 108 YB nell’anno 1998/99. Presidente della 2 Circoscrizione Lions Clubs International – Distretto 108 YB, anno 2000/01.

E’ stato insignito dal Lions Clubs International del ” MELVIN JONES FELLOW”, che é il massimo riconoscimento internazionale ai soci che si sono distinti per “dedizione, umanità, servizio “.

Questi sono i motivi che hanno spinto il Lions Club di Capo d’Orlando e la Famiglia ad organizzare il “PREMIO TOTO LONGO”, così come lo stesso veniva comunemente chiamato, per renderne duratura la memoria e per indicare alle nuove generazioni l’esempio di vita.

CLICCA QUI per scaricare le modalità di partecipazione al concorso.